06 Eylül 2021, Pazartesi
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Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi!
Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Bülent Korkmaz'la doldurdu. Akdeniz temsilcisi, deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor 5-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından Çağdaş Atan ile yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensiple anlaştıkları belirtildi.
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