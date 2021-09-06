Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Bülent Korkmaz'la doldurdu. Akdeniz temsilcisi, deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor 5-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından Çağdaş Atan ile yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensiple anlaştıkları belirtildi.

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