03 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba Alanyaspor'a kiralandı!

G.Saray’da Emre Akbaba ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaraylı Emre Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, 2018 yazında Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba'yı eski takımına kiraladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Orta saha transferi için arayışta olan Aslan, bu takviyeyi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştiremedi.

Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılıllar, 2018 yazında Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba'yı eski takımına kiraladı.

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