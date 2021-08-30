30 Ağustos 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı! | Son dakika spor haberleri...

Süper Lig’de bir ayrılık daha! Görevine son verildi
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilli ekipte yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmeye başladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.

Bir önceki sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Akdeniz ekibi, son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.

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