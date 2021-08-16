17 Ağustos 2021, Salı
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Alanyaspor Wilson Eduardo'yu renklerine bağladı!
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kanat bölgesine takviye yaptı. Akdeniz temsilcisi, 31 yaşındaki Wilson Eduardo'yu renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Alanyaspor, Angolalı oyuncu Wilson Eduardo'yu transfer ettiğini duyurdu.
31 yaşındaki golcü Al Ain formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti. Portekiz Ligi'nde başarılı sezonlar geçiren tecrübeli forvet 2018-19'u 16 golle tamamlamıştı.
✍️Wilson Eduardo Aytemiz Alanyaspor'umuzda! pic.twitter.com/OD5bCqctrS— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) August 16, 2021
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