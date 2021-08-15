Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formayı sosyal medya hesabından paylaştığı kliple tanıttı.
Aytemiz Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.
"Gücümüzü sizden alıyoruz" sloganıyla yapılan tanıtımda, kulübün sosyal medya hesaplarından klip paylaşıldı. Futbolcular Efecan Karaca, Fatih Aksoy ve Famara Diedhiou'nun yer aldığı klipte, orman işçileri, sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerinin görsellerine de yer verildi.
Klipte formalar, "Her zorluğa cesaretle koşan, yangın yerine, alevlerin içine gözünü budaktan sakınmadan yürüyen tüm itfaiye personeline", "Her zorlu günde, gecede her karanlığın şafağında dertlere deva, yaralara merhem elleri öpülesi tüm sağlık personelimize", "Vatan toprağına her zaman uzanan her tehdide canını hiçe sayan göğsünü siper eden tüm Mehmetçiklerimize, dosta güven düşmana korku veren kınalı kuzularımıza" ifadeleriyle orman işçisi ve iftaiye ekiplerine, sağlık çalışanları ile jandarma ekiplerine ithaf edildi.
🟢🟠 2021-2022 Sezonu Formalarımız! 🎬#GücümüzüSizdenAlıyoruz pic.twitter.com/MIkZnTHdeS— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) August 15, 2021
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