Son dakika spor haberi: Transfer resmen açıklandı! Alanyaspor Braga'dan Joao Novais'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz ekibi Braga forması giyen Joao Novais'i transfer ettiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından transferin duyuru videosu paylaşıldı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Aytemiz Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile sözleşme imzaladı. Kulüpte düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.
Joao Pedro Barradas Novais da "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
İŞTE O PAYLAŞIM
🤝 Joao Novais Aytemiz Alanyaspor'umuzda! pic.twitter.com/e9glVzj7gu— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) August 19, 2021
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