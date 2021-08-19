20 Ağustos 2021, Cuma

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Transfer resmen açıklandı! Alanyaspor Braga'dan Joao Novais'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Portekizli on numarayı kadrosuna kattı!
ALANYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz ekibi Braga forması giyen Joao Novais'i transfer ettiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından transferin duyuru videosu paylaşıldı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Aytemiz Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile sözleşme imzaladı. Kulüpte düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Joao Pedro Barradas Novais da "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Alanyaspor’dan kanat takviyesi! Alanyaspor'dan kanat takviyesi!
Alanyaspor galibiyetle başladı! Alanyaspor galibiyetle başladı!
Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör