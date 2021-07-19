19 Temmuz 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Son dakika transfer haberi: Aytemiz Alanyaspor Slovenyalı stoper Miha Mevlja ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

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ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Slovenyalı savunma oyuncusu Miha Mevlja'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mevlja, kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı attı.İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Alanyaspor stoper eksiğini Slovenyalı stoper Miha Mevlja ile sonlandırdı. Mevlja, kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Tzavellas gittikten sonra stoper mevkiinde eksikleri olduğunu söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tzavellas'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Miha Mevlja ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini çok sayıda isteyen kulüp vardı ama bizi tercih etti. İnşallah hayırlı bir sezon geçirir ve kulübümüze faydalı olur" dedi.

Miha Mevlja ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için yeni bir deneyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'ye iyi tanıyorum. Alanya ile ilgili çok güzel sözler duydum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onları mutlu edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tamamıyla konsantreyim" diye konuştu.
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