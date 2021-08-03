İki Süper Lig ekibi Alanyaspor ile Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki takımdan Alanyaspor, maçı 2-0 kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller Davidson ve Selim Ay'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İki Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

41. dakikada Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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