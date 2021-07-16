16 Temmuz 2021, Cuma

ALANYASPOR

Son dakika transfer haberi: Ahmed Ildız Alanyaspor'da!

Malatyaspor'dan ayrılan Ahmed Ildız'ın yeni adresi belli oldu!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu, daha önce Rapid Wien ve Kasımpaşa'da ter dökmüştü. | Son dakika spor haberleri

Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Ahmed Ildız'ı transfer etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu; Rapid Wien ve Kasımpaşa'da oynamıştı.

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