Son dakika spor haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Khouma Babacar'ı ziyaret etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Khouma Babacar, geçirdiği kalp spazmı sonrası korkutmuştu. Yıldız futbolcuyu tedavi gördüğü hastanede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.
Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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