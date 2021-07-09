09 Temmuz 2021, Cuma

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Khouma Babacar'ı ziyaret etti

Çavuşoğlu Babacar'ı ziyaret etti!
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Khouma Babacar, geçirdiği kalp spazmı sonrası korkutmuştu. Yıldız futbolcuyu tedavi gördüğü hastanede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Kalp spazmı geçiren Babacar tedavisi için Alanya'ya getirildi Kalp spazmı geçiren Babacar tedavisi için Alanya'ya getirildi
Trabzonspor'dan Babacar'a geçmiş olsun mesajı Trabzonspor'dan Babacar'a "geçmiş olsun" mesajı
Yıldız futbolcudan üzücü haber! Kalp spazmı geçirdi Yıldız futbolcudan üzücü haber! Kalp spazmı geçirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör