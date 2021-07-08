Son dakika spor haberi: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar tedavisi için şehre getirildi
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında kalp spazmı geçiren oyuncusu Khouma Babacar, tedavi için şehre getirildi. Göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar, ambulansla Alanya ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar, ambulansla Alanya ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Burada Babacar'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan kulüp doktoru İsmail Yetkin, Babacar'ın dün gece mide bulantısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle kendisini aradığını aktardı.
İlk müdahalenin ardından oyuncuyu hastaneye götürdüklerini anlatan Yetkin, "Orada çekilen ilk kalp grafisinde bazı şeylerden şüphelenildiğinden dolayı ileri tetkik ve tedavisi için başka hastaneye sevki uygun görüldü. Biz de sponsor hastanemize getirdik. Burada tedavisine başlandı. İlk tetkiklere göre hayati tehlikesi yok. Onu net şekilde söyleyebilirim. Yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası Babacar'ın durumu hakkında daha net şekilde cevap verebilirim." diye konuştu.
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