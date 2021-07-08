08 Temmuz 2021, Perşembe

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar tedavisi için şehre getirildi

Kalp spazmı geçiren Babacar tedavisi için Alanya'ya getirildi
ALANYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında kalp spazmı geçiren oyuncusu Khouma Babacar, tedavi için şehre getirildi. Göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar, ambulansla Alanya ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar, ambulansla Alanya ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada Babacar'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan kulüp doktoru İsmail Yetkin, Babacar'ın dün gece mide bulantısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle kendisini aradığını aktardı.

İlk müdahalenin ardından oyuncuyu hastaneye götürdüklerini anlatan Yetkin, "Orada çekilen ilk kalp grafisinde bazı şeylerden şüphelenildiğinden dolayı ileri tetkik ve tedavisi için başka hastaneye sevki uygun görüldü. Biz de sponsor hastanemize getirdik. Burada tedavisine başlandı. İlk tetkiklere göre hayati tehlikesi yok. Onu net şekilde söyleyebilirim. Yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası Babacar'ın durumu hakkında daha net şekilde cevap verebilirim." diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan Babacar'a geçmiş olsun mesajı Trabzonspor'dan Babacar'a "geçmiş olsun" mesajı
Yıldız futbolcudan üzücü haber! Kalp spazmı geçirdi Yıldız futbolcudan üzücü haber! Kalp spazmı geçirdi
Kasımpaşa penaltılarla turladı | Özet izle Kasımpaşa penaltılarla turladı | Özet izle
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör