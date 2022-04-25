Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan Sivasspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo