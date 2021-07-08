Son dakika spor haberi: Alanyasporlu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Senegalli futbolcu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır. pic.twitter.com/kyvwwXcYkO— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 8, 2021
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