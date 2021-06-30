30 Haziran 2021, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Caulker, Bareiro, Moubandje, Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar açıklaması!

Süper Lig ekibinde 8 ayrılık birden!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 8 futbolcu için teşekkür mesajı yayınlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Alanyaspor'da yeni sezon öncesi 8 ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Caulker, Bareiro, Moubandje, Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar'a teşekkür edildi.

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İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar'a katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

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