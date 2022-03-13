Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Alanyaspor Fenerbahçe CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Akdeniz temsilcisi bu maçtan galibiyetle ayrılıp seriyi 3 maça çıkarmak istiyor, sarı-lacivertliler ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Awaziem, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Tayfur.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar Dursun.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.