05 Haziran 2021, Cumartesi

ALANYASPOR

Son dakika transfer haberleri: Nemanja Milunovic Alanyaspor'da

Nemanja Milunovic Alanyaspor'da
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberleri: transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlk olarak kanat bölgesine Portekizli eski futbolcusu 'ı takviye eden turuncu yeşilliler, ikinci transferini stoper mevkiine Sırp oyuncu ile yaptı.

kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Stoper mevkiinde 'dan boşalan yere Sırp futbolcu 'i getiren , 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağladı. 'nde yapılan imza töreniyle takıma katılan tecrübeli stoper geçen sezon 'ın takımında 22 lig maçı, 7 Ligi, 4 ve 3 eleme maçında forma giydi. Milunovic, geçen sezon Kızılyıldız'da 4 gol attı, 1 asist yaptı.

'TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ'

Tesislerde yapılan imza törenine konuşan Alanyaspor Başkanı , "Stoper mevkiine transfer yapmamız gerekiyordu. Biz de kadromuza Milunovic'i seçtik. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kariyeri olan başarılı bir futbolcu. Hepimiz biliyoruz. İnşallah kariyerinin kalan kısmını burada en iyi şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Takımımıza çok fazla katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyaspor'umuza hem Milunovic'e hayırlı olsun. Aramıza hoş geldi. İnşallah Alanyaspor çatısı altında hep beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Milunovic'e de kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.


'ALANYASPOR İLE AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUM'

Alanyaspor'u daha önce de takip ettiğini ve çok beğendiğini dile getiren Milunovic, "İlk olarak Alanyaspor ailesine teşekkür ediyorum. Alanyaspor taraftarına merhaba diyorum. Başkanıma, transferime onay veren hocama ve bu transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. takip ettiğim bir kulüptü. Her zaman çok iyi yönetilen bir kulüptü. Geçen sezon Avrupa'ya gitmeye çok yaklaştı. Umarım benim gelmemden sonra taraftarlara vereceğim mesaj, önümüzdeki sene Avrupa kupalarına gidebilecek mücadeleyi göstermek ve bu mücadelenin içinde olmak. Mücadeleyi seven bir yapım var zaten. O yüzden inşallah Alanyaspor'u hak ettiği yerde Avrupa arenasında görürüz" diye konuştu.

'BİR ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜM, MÜTHİŞ ŞEYLER SÖYLEDİ'

Alanyaspor'a gelmeden önce bilgi alıp almadığıyla ilgili sorulan soruya ise Milunovic şöyle cevap verdi:

"Darko Laziç ile değil ama burada oynayan başka bir arkadaşımla görüştüm daha önce, kulüp hakkında müthiş şeyler söyledi. Transferde Alanyaspor'u tercih etmemde arkadaşımın söyledikleri etkili oldu tabii ki."

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