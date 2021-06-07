07 Haziran 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Son dakika transfer haberleri: Salih Uçan Alanyaspor'a resmen veda etti! Beşiktaş...

Salih Uçan resmen veda etti! Yeni bir yolculuk başlıyor
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren ve 'la prensipte anlaştığı iddia edilen , kulübüne veda etti. 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayarak "Yeni bir yolculuk başlıyor" notunu düştü.

Adı transfer döneminde Galatasaray, ve 'la anılan ve hatta siyah-beyazlı takımla anlaştığı ifade edilen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'a veda etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la prensipte anlaştığı ifade edilirken siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı da aktarıldı.

İşte Salih Uçan'ın paylaşımı:

"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekip, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin"

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