Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 41. haftasında Alanyaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Alanyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Moubandje, Caulker, Tayfur, Ceyhun Gülselam, Efecan, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Bareiro, Mustafa Pektemek
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Leo Schwehlen, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet, Oltan Karakullukçu
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