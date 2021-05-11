11 Mayıs 2021, Salı

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Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da 'te canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Moubandje, Caulker, Tayfur, Ceyhun Gülselam, Efecan, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Bareiro, Mustafa Pektemek

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Leo Schwehlen, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet, Oltan Karakullukçu

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