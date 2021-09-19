SON DAKİKA: Galatasaray - Alanyaspor maçı | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadelede cezası bulunan Marcao, sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve kadroya alınmayan Mbaye Diagne ile Aytaç Kara forma giyemeyecek. Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Alanyaspor ise 2 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Cicaldau; Kerem, Morutan, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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SON 9 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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