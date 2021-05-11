Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Ligde son haftayı bay geçecek olan Erzurum ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de kalmak için mücadele eden BB Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Erzurumspor ekibi mücadeleden, Tzavellas'ın kendi kalesine, Rashani ve Cenk Alkılıç'ın golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Alanyaspor'un golleri ise Efecan Karaca'dan geldi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor 3 puanı hanesine yazdırıp 40'a yükselse de ligde son haftayı bay geçmesi sebebiyle bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

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