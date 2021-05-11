11 Mayıs 2021, Salı

BB ERZURUMSPOR

Alanyaspor 2 - 3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor Süper Lig'e veda etti!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Ligde son haftayı bay geçecek olan ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 'de kalmak için mücadele eden , deplasmanda ile kozlarını paylaştı. ekibi mücadeleden, 'ın kendi kalesine, ve 'ın golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Alanyaspor'un golleri ise 'dan geldi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor 3 puanı hanesine yazdırıp 40'a yükselse de ligde son haftayı bay geçmesi sebebiyle bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

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