11 Mayıs 2021, Salı
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Alanyaspor 2 - 3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Ligde son haftayı bay geçecek olan Erzurum ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de kalmak için mücadele eden BB Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Erzurumspor ekibi mücadeleden, Tzavellas'ın kendi kalesine, Rashani ve Cenk Alkılıç'ın golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Alanyaspor'un golleri ise Efecan Karaca'dan geldi.
Bu sonuçla BB Erzurumspor 3 puanı hanesine yazdırıp 40'a yükselse de ligde son haftayı bay geçmesi sebebiyle bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.
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