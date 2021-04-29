29 Nisan 2021, Perşembe

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu! "Çok keyif aldım"

Çağdaş Atan maçın ardından konuştu! Çok keyif aldım
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında - maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu, Atan, "İlk yarıda maç 11'e 11'ken iyi oynadık çok mutlu oldum. Maçın genelinde de oyundan çok keyif aldım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Çağdaş Atan'ın açıklamalarından satır başları;

" 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun kaldı. Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. 'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Derslik bir oyun oynadık."

"İlk yarıda maç 11'e 11'ken iyi oynadık çok mutlu oldum. Maçın genelinde de oyundan çok keyif aldım"

" 'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık."

ÇAĞDAŞ ATAN A SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çağdaş Atan A Spor'a konuştu! 'a konuştu! "'in oyunda kalması..."

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