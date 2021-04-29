Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu! "Çok keyif aldım"
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu, Atan, "İlk yarıda maç 11'e 11'ken iyi oynadık çok mutlu oldum. Maçın genelinde de oyundan çok keyif aldım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Çağdaş Atan'ın açıklamalarından satır başları;
"Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun kaldı. Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. Sosa'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Derslik bir oyun oynadık."
"İlk yarıda maç 11'e 11'ken iyi oynadık çok mutlu oldum. Maçın genelinde de oyundan çok keyif aldım"
"Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık."
ÇAĞDAŞ ATAN A SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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