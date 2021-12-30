30 Aralık 2021, Perşembe

ALANYASPOR

Son dakika: Aytemiz Alanyaspor'dan Bülent Korkmaz açıklaması! Ayrılık...

Aytemiz Alanyaspor’dan Bülent Korkmaz açıklaması! Ayrılık...
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 Giriş Tarihi: 30.12.2021

Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ardından takımın başına getirilen Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Bülent Korkmaz Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti." ifadelerine yer verildi.

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