23 Aralık 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Tzavellas’ın sözleşmesi uzatıldı

Alanyaspor'da Tzavellas’ın sözleşmesi uzatıldı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

Aytemiz , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan savunma oyuncusu ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

'un başarılı futbolcusu 'ın sözleşmesi, Başkan 'nun katılımıyla Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzatıldı. Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde gerçekleştirilen konuşmada, "Tzavellas kulübümüze geldiği günden bu yana çok ciddi anlamda katkılar sağladı. Kişiliğiyle, takımı ve arkadaşlarını sahiplenme noktasında kendisine yakışan şekilde elinden geleni yaptı. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun. Daha yapacağımız çok iş var. Tzavellas artık kulübümüzün bir evladıdır. Gerçek bir Alanyalı oldu. O şekilde hareket ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Tzavellas: "Bu beni çok mutlu ediyor"

Tzavellas ise duygularını, "Başkan beye çok teşekkür etmek istiyorum. Sözleşme yenileme konusunda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulüpte gerçekten çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri herkesin desteğini hissettim. Artık çok farklı bir noktadayız. Geldiğim günden beri çok şey değişti. Alanyaspor artık ligde üst sıralara oynayan bir takım. Bunda herkesin bir emeği var. Başkanımızın da dediği gibi bundan sonra da yakalayacağımız başarılar var. Her şeyden önce bizler birer insanız. Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" cümleleriyle aktardı.


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