18 Nisan 2021, Pazar

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor! İşte o rakam...

Alanyaspor'un deplasman fobisi! İşte o rakam...
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında , deplasmanda 13 maçtır kazanamayan 'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle de birlikte, ekibinin deplasman fobisi sürdü. İşte dikkat çeken o rakamlar... | Son dakika spor haberleri

'in 35'inci haftasında , deplasmanda Helenex 'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan , en son 29'uncu hafta 'u mağlup edebildi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda 'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aytemiz , deplasman fobisini aşamıyor. Son 13 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'a yenilen Alanyaspor, ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda henüz tek deplasman galibiyeti alabildi. 29'uncu haftada Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden temsilcisi, bu sezon konuk olduğu maçlardan sadece 4'ünde kazanabildi. Bu galibiyetleri de ilk yarının başındaki maçlarda kazanan turuncu yeşilli takım, deplasman maçlarında 4 galibiyet ve 4 beraberlikle yalnızca 16 puan toplayabildi.

OYUNDA ÜSTÜN ANCAK SONUCA ULAŞAMIYOR

Aytemiz Alanyaspor bu sezon lig başından beri sahada sergilediği performans ve keyifli oyunla herkesin takdirini toplarken, neredeyse tüm karşılaşmalarında oyun üstünlüğünü de kendinde bulunduruyor. Geride kalan 35 haftada ligin en çok topa sahip olan takımı olan Alanyaspor, bu performansına rağmen bitirici vuruşlarda beklenilen başarıyı gösteremiyor. Özellikle ligin başından beri kendisine karşı kapanan takımları açmakta zorlanan Akdeniz temsilcisi, kendisine puan getirecek golü bu tür maçlarda atmakta sorun yaşıyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Ligin en golcü takımları arasında yer alan Alanyaspor, 16 deplasman maçının 7'sinde gol sevinci yaşayamadı. 6 maçta tek farklı skorla mağlup olan Akdeniz temsilcisi, 2 maçta 2 farklı skorla ve sadece 33'üncü hafta oynanan deplasmanında 3-0'lık skorla mağlup oldu. Deplasmanda aldığı 4 galibiyetinin 3'ünde 2 gollü skorla galip gelen Alanyaspor en gollü galibiyetini ise Trabzonspor'a karşı 3-1'lik skorla aldı. Ayrıca Alanyaspor 35'inci hafta oynadığı ve puansız evine döndüğü Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk kez mağlup oldu. 'da daha önce oynanan 3 maçın 1'ini kazanan Alanyaspor 2 maçta rakibiyle puanları paylaşmıştı.

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