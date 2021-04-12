12 Nisan 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor-Denizlispor | CANLI

Alanyaspor-Denizlispor | CANLI
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Denizlispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 34. haftasında ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor ile Denizlispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

maçı kanalından canlı olarak yayınlanıyor.



ALANYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Babacar, Bareiro

Denizlispor: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha


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