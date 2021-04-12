12 Nisan 2021, Pazartesi
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Alanyaspor Denizlispor maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Alanyaspor-Denizlispor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Denizlispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Denizlispor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor ile Denizlispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALANYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Denizlispor maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
ALANYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Babacar, Bareiro
Denizlispor: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha
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