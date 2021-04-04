04 Nisan 2021, Pazar
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ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima
Alanyaspor-Gençlerbirliği | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Gençlerbirliği, kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü ile Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima
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