04 Nisan 2021, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor-Gençlerbirliği | CANLI

Alanyaspor-Gençlerbirliği | CANLI
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında ile Gençlerbirliği, kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü ile maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Alanyaspor: , , Fatih, Moubandje, , , , , , , Mustafa

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Arda, Mustafa, , , , Candeias, Murat, Sefa, Lima



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