Konyaspor 1 - 0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Cikalleshi'nin 13. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip Cihalleshi'nin 13. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Alanyaspor 49 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Bytyqi'nin köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
29'uncu dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Ahmet'in kafa pasında, Diomande kafayı vurdu, top üsten auta çıktı.
42'nci dakikada Tzavellas'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Moubandje kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
70'nci dakikada ceza sahasının sol çaprazından Salih'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Ardından defans topu uzaklaştırdı.
72'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
87'nci dakikada topla ceza sahasına giren Kravets, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
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