23 Mart 2021, Salı

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Konyaspor 1 - 0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konyaspor'dan evinde kritik 3 puan!
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 'nin 13. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

'in 31. haftasında evinde 'u ağırladı. Ev sahibi ekip Cihalleshi'nin 13. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Alanyaspor 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Bytyqi'nin köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen 'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada 'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Ahmet'in kafa pasında, kafayı vurdu, top üsten auta çıktı.

42'nci dakikada 'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

70'nci dakikada ceza sahasının sol çaprazından Salih'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Ardından defans topu uzaklaştırdı.

72'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan 'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci 'da kaldı.

87'nci dakikada topla ceza sahasına giren Kravets, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

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