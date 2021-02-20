Alanyaspor-Galatasaray maçının ardında Semih Tokatlı: Kapanan takımları açmak zor
Son dakika spor haberleri: Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından teknik sorumlu Semih Tokatlı açıklamalarda bulundu. Tokatlı, "Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. " ifadelerinde bulundu.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdiAldıkları galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Semih Tokatlı, "Öncelikle Galatasaray takımını tebrik ediyoruz. Ardından da verdikleri mücadeleden, oynadıkları oyundan dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İlk yarıda ilk 15 dakikalık bölümde defansımızın arkasına atılan topla iki pozisyon verdik. Sonuçta bir tane de gol yedik. Ama sonra tamamen oyunun inisiyatifini aldık. Devreye beraberlikle girecek pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, kurduğumuz baskı, kaleye atılan 24 şut, yüzde 72 topla oynama ve bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi. Tabii sonuçta golü atamıyorsanız kazanamıyorsunuz. Topla oynama oranı da çok önemli değil ama girdiğimiz pozisyonlardan birini atmanız lazım. Beraberliği yakalasak sahada gösterdiğimiz inançla galip geleceğimizi de biliyorduk ama olmadı. Sonuçta oyuncularımızın verdiği mücadeleden dolayı mutluyuz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çok çalışıyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da tekrar üst seviyeyi yakalayacağız ve iyi futbolla herkesi memnun edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"KAPANAN TAKIMLARI AÇMAK ZOR"
Bir gazetecinin bu sene kapanan her takımın Alanyaspor'dan puan almasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Tokatlı, "Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. Avrupa'da oynanan maçları da görüyoruz ki kapanan takımları kolay kolay açamıyorsunuz. Sadece bir tane gole bakıyor. Gol attıktan sonra da tabii ki netice değişiyor. Bizim amacımız, tabii ki bunun üzerine çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor ki içeride bunu Galatasaray takımına karşı oynamak bizim için sevinçli ama üzüntülüyüz ki galip gelemedik, puan alamadık. Diğer maçlarda bunu açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
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