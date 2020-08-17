17 Ağustos 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Junior Fernandes'in rotası Birleşik Arap Emirlikleri!

Junior Fernandeso takımla anlaşmaya yakın!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Şilili futbolcu , (BAE) takımı Al İttihad Kalba’ya transfer olmaya çok yakın.

'nden Al Ittihad Kalba ekibi, sezonu Aytemiz 'da tamamlayan ve sözleşmesi sona eren 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1.2 milyon Dolar net ücret, 300 bin Dolar da bonus alacak Şilili oyuncu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Tecrübeli hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla 94 maça çıkarken, 32 gol attı ve 20 golün de asistini yaptı.

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