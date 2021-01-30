30 Ocak 2021, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor'dan Bakasetas'a veda mesajı!

Alanyaspor'dan Bakasetas'a veda mesajı!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'dan 'a transfer olan Bakasetas için ekibi sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

'dan 'a transfer olan Bakasetas için ekibi sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.



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