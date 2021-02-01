Aytemiz Alanyaspor Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor forması giyen Furkan Bayır ile 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminin son saatlerinde Menemenspor'dan 20 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllığına anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Alanyaspor'a bağlayan imzayı atan Bayır, bu sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek.
HASAN ÇAVUŞOĞLU: GELECEĞE YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR
İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Günün ikinci transferi de Menemenspor'dan Furkan Bayır kardeşimiz oldu. Kendisiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geleceğe de yatırım yapmak gerekiyor. Kendisi sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Kamp döneminde ise takımımıza katılacak. Hem Furkan'a hem de camiamıza hayırlı olsun" dedi.
FURKAN BAYIR: BURADA ÇIKIŞIMI SÜRDÜRECEĞİM
Genç stoper Furkan Bayır ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Bende emeği olan tüm hocalarıma ve Hasan başkanıma bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Burada da çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları