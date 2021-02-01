01 Şubat 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı

Furkan Bayır Alanyaspor'da!
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.02.2021

Süper Lig ekiplerinden TFF 1. Lig takımlarından forması giyen ile 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Aytemiz , ara transfer döneminin son saatlerinde 'dan 20 yaşındaki stoper ile 4,5 yıllığına anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Alanyaspor'a bağlayan imzayı atan Bayır, bu sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: GELECEĞE YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR

İmza töreninde konuşan başkan , "Günün ikinci transferi de Menemenspor'dan Furkan Bayır kardeşimiz oldu. Kendisiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geleceğe de yatırım yapmak gerekiyor. Kendisi sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Kamp döneminde ise takımımıza katılacak. Hem Furkan'a hem de camiamıza hayırlı olsun" dedi.

FURKAN BAYIR: BURADA ÇIKIŞIMI SÜRDÜRECEĞİM

Genç stoper Furkan Bayır ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Bende emeği olan tüm hocalarıma ve Hasan başkanıma bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Burada da çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR HABERLERİ
Alanya Sivas'ı rahat geçti Alanya Sivas'ı rahat geçti
Alanyaspor'dan Bakasetas'a veda mesajı! Alanyaspor'dan Bakasetas'a veda mesajı!
Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör