Son dakika spor haberi: Alanyaspor Kolombiyalı sol bek Cristian Borja'yı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, flaş bir ismi kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, Kolombiyalı sol bek Cristian Borja ile el sıkıştı. Alanyaspor, Portekiz'in Braga takımından kiraladığı Borja ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'da tranfer çalışmaları devam ediyor. Akdeniz ekibi, Kolombiyalı sol bek Cristian Borja'yı 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alanyaspor'umuza hoş geldin Cristian Borja!

Kulübümüz, Braga'dan Kolombiyalı sol bek oyuncusu Cristian Borja ile kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı."

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