Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Kendimi zor tutuyorum"
Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Atan, "Bir şeyler söylememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.
Fenerbahçe karşısında 90 dakika oyuna hakim bir görüntü çizen Alanyaspor mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından konuştu ve sarı-lacivertli takımın oyununu eleştirdi.
Fenerbahçe'nin daha etkili oynamasını beklediğini kaydeden Atan, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak distemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bize karşı daha kafa kafaya oynamasını beklerdim. Daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Oyuncularım istediğimiz oyunu oynadılar ama beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Kendimi zor tutuyorum bir şeyler söylememek için. Susayım ben." dedi.
Fenerbahçe'nin topu rakibe vererek başarılı olamayacağını da kaydeden genç hoca, 5 büyük lige bakın, topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Fenerbahçe büyük camia." diye konuştu.
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