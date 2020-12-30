30 Aralık 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'da! İşte o sözleşme...

Süper Lig ekibinde flaş transfer! İşte o isim...
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

Ligde iyi bir form grafiği çizen ve ocak ayına lidere 2 puan farkla 3. sırada giren Aytemiz , kadrosunu güçlendiriyor. temsilcisi, geçtiğimiz sezon 'da görev yapan 26 yaşındaki orta saha 'ı renklerine bağladı. İşte o sözleşmenin detayları...

Ligde emin adımlarla ilerleyen Aytemiz , ocak ayı döneminde ilk hamlesini yaptı. 'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattı. İşte Alanyaspor cephesinden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserisspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

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Hasan Hüseyin Acar ise, "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu."

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