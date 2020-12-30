Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'da! İşte o sözleşme...

Ligde iyi bir form grafiği çizen ve ocak ayına lidere 2 puan farkla 3. sırada giren Aytemiz Alanyaspor, kadrosunu güçlendiriyor. Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev yapan 26 yaşındaki orta saha Hasan Hüseyin Acar'ı renklerine bağladı. İşte o sözleşmenin detayları...

Ligde emin adımlarla ilerleyen Aytemiz Alanyaspor, ocak ayı transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Kayserispor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna kattı. İşte Alanyaspor cephesinden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserisspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Hüseyin Acar ise, "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu."

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