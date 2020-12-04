Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca corona virüsüne yakalandı!
Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki milli futbolcusu Efecan Karaca, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.
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