04 Aralık 2020, Cuma

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca corona virüsüne yakalandı!

Milli yıldız açıkladı! Test sonucum pozitif
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Aytemiz 'un 31 yaşındaki milli futbolcusu , testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ekiplerinden Aytemiz 'da 'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.

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