21 Kasım 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Son dakika: Aytemiz Alanyaspor'da corona virüsü şoku! 3 kişide...

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku! 3 kişide...
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in flaş takımı Aytemiz 'da 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...

ekibi Aytemiz resmi internet sitesinden ve sosyal medayadan yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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