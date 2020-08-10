10 Ağustos 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Cisse'nin yerine Sowe geliyor

Cisse'nin yerine Sowe geliyor
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Senegalli golcüsü 'yle kontratı sona eren ve anlaşamadığı takdirde alternatiflerini arayan Alanyaspor, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Bulgar basını, Akdeniz ekibinin 'da forma giyen Ali Sowe ile ilgilendiğini öne sürdü.

Senegalli golcüsü 'yle kontratı sona eren ve anlaşamadığı takdirde alternatiflerini arayan Alanyaspor, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Bulgar basını, Akdeniz ekibinin 'da forma giyen Ali Sowe ile ilgilendiğini öne sürdü. Turuncu- yeşillilerin, takımıyla 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Gambiyalı golcü için 1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. 1.91 boyundaki Sowe, geçen sezon oynadığı 27 maçta 9 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.
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