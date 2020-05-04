04 Mayıs 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Yine 12’den vuracağız

Yine 12’den vuracağız
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, kulüp olarak son yıllarda en başarılı transferlerin kendilerini yaptığını söyledi.

Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, kulüp olarak son yıllarda en başarılı transferlerin kendilerini yaptığını söyledi. Özçelik, "Gelecek sezon da hedefi yine 12'den vuracağız. Tüm takımlar yine bizden çekinecek, daha da güçleneceğiz" şeklinde iddialı açıklama yaptı.
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