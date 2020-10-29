29 Ekim 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Göztepe mesaisini sürdürdü
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

, 'in 7. haftasında ile 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapmanın ardından, tam saha taktik ve yan top çalışmasıyla tamamlandı.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik ekip ve futbolcular tarafından Türk bayrağı açıldı.

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