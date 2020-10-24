24 Ekim 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Davidson'un şampiyonlar Ligi hayali!

Şampiyonlar Ligi hayali
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

’ı 2-1 yenip lider olan Alanya’da 5 maçta 5 gol atan Sambacı Davidson, “Devler Ligi’ne katılabilirsek, kulüp için çok güzel ve tarihi bir sezon olur” dedi

galibiyetiyle ligin zirvesine yerleşen 'da 5 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan yeni transfer Davidson, takımıyla Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor. 29 yaşın daki kanat oyuncusu, "Yolun başında olduğumuzun farkındayız ancak iyi başlamak da önemliydi ve bunu başardık. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi olmak. çok zor ancak başarıyı kovalıyoruz. Hayal kur mak bedava! Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsek, kulüp için çok güzel ve tarihi bir sezon olur. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Hedefim bu sezon 15 gol atmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum" diye iddialı konuştu.
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