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ALANYASPOR

İple çekiyorum

İple çekiyorum
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Sezonun flaş ismi Alanyalı Bakasetas, “Futbolu çok özledim. Ligin yeniden başlamasını iple çekiyorum” mesajını verdi.

Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden olan Anastasios Bakasetas, ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyor. Arayı en verimli şekilde geçirdiğini vurgulayan 26 yaşındaki on numara, "Tabii ki normal çalışmalar gibi olmuyor fakat evde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. bu koronavirüs karşısında çok iyi önlemler alıyor. Dünyaya örnek olacak şekilde süreç yönetiliyor" dedi. Aradan önce son olarak Gaziantep'i yendiklerini hatırlatan Bakasetas, "Kötü giden seriyi bitirmiştik. Kupada da yarı finale kadar yükselip ilk maçı da kazanmıştık. Fakat bu virüs nedeniyle sekteye uğradık. Futbolu çok özledim. Ligin yeniden başlamasını iple çekiyorum. Umarım bu süreç bir an önce sona erer ve normal hayatımıza döneriz" ifadelerini kullandı.
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