19 Nisan 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
İple çekiyorum
Sezonun flaş ismi Alanyalı Bakasetas, “Futbolu çok özledim. Ligin yeniden başlamasını iple çekiyorum” mesajını verdi.
Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden olan Anastasios Bakasetas, ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyor. Arayı en verimli şekilde geçirdiğini vurgulayan 26 yaşındaki on numara, "Tabii ki normal çalışmalar gibi olmuyor fakat evde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Türkiye bu koronavirüs karşısında çok iyi önlemler alıyor. Dünyaya örnek olacak şekilde süreç yönetiliyor" dedi. Aradan önce son olarak Gaziantep'i yendiklerini hatırlatan Bakasetas, "Kötü giden seriyi bitirmiştik. Kupada da yarı finale kadar yükselip ilk maçı da kazanmıştık. Fakat bu virüs nedeniyle sekteye uğradık. Futbolu çok özledim. Ligin yeniden başlamasını iple çekiyorum. Umarım bu süreç bir an önce sona erer ve normal hayatımıza döneriz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ALANYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...