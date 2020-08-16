16 Ağustos 2020, Pazar

ALANYASPOR

"Welinton için Ahmet Gülay verilmez"

Welinton için Ahmet Gülay verilmez
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Siyah-beyazlılarda Welinton transferi camiayı ikiye bölmüş durumda. Bir kesim tecrübeli bir savunma oyuncunun almasının doğru karar olduğunu savunurken, diğer kesim ise 31 yaşındaki oyuncu için iki futbolcunun gözden çıkarılmasına karşı çıkıyor.

Siyah-beyazlılarda Welinton transferi camiayı ikiye bölmüş durumda. Bir kesim tecrübeli bir savunma oyuncunun almasının doğru karar olduğunu savunurken, diğer kesim ise 31 yaşındaki oyuncu için iki futbolcunun gözden çıkarılmasına karşı çıkıyor. komitesi, Welinton'a karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle 'a vermişti. Ancak bu transferde altyapı oyuncularından için Alanyaspor'a söz verilmiş olması tepkilere yol açtı. Camianın büyük bölümü, yönetime genç Ahmet Gülay'ın verilmemesi için baskı yapıyor.
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