16 Ağustos 2020, Pazar
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"Welinton için Ahmet Gülay verilmez"
Siyah-beyazlılarda Welinton transferi camiayı ikiye bölmüş durumda. Bir kesim tecrübeli bir savunma oyuncunun almasının doğru karar olduğunu savunurken, diğer kesim ise 31 yaşındaki oyuncu için iki futbolcunun gözden çıkarılmasına karşı çıkıyor.
Siyah-beyazlılarda Welinton transferi camiayı ikiye bölmüş durumda. Bir kesim tecrübeli bir savunma oyuncunun almasının doğru karar olduğunu savunurken, diğer kesim ise 31 yaşındaki oyuncu için iki futbolcunun gözden çıkarılmasına karşı çıkıyor. Beşiktaş transfer komitesi, Welinton'a karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle Alanyaspor'a vermişti. Ancak bu transferde altyapı oyuncularından Ahmet Gülay için Alanyaspor'a söz verilmiş olması tepkilere yol açtı. Camianın büyük bölümü, yönetime genç Ahmet Gülay'ın verilmemesi için baskı yapıyor.
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