16 Ağustos 2020, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor Bareiro ile anlaşmaya vardı

Alanyaspor Bareiro ile anlaşmaya vardı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Aytemiz , ekiplerinden Monterrey'de forma giyen 24 yaşındaki golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Paraguaylı futbolcunun hafta içinde Alanya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sürdüren Aytemiz , aradığı forvet oyuncusunu buldu. Turuncu-yeşilliler, son olarak ekiplerinden Monterrey'de forma giyen santrfor ile prensip anlaşmasına vardı. Meksika Ligi MX ekiplerinden Monterrey ile sözleşmesi sona eren Bareiro'nun hafta içinde Alanyaspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Alanyaspor'da imzalar art arda! haberin devamı

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