Alanyaspor Bareiro ile anlaşmaya vardı

Aytemiz Alanyaspor, Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen 24 yaşındaki golcü Adam Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı. Paraguaylı futbolcunun hafta içinde Alanya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sürdüren Aytemiz Alanyaspor, aradığı forvet oyuncusunu buldu. Turuncu-yeşilliler, son olarak Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen santrfor Adam Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı. Meksika Ligi MX ekiplerinden Monterrey ile sözleşmesi sona eren Bareiro'nun hafta içinde Alanyaspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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