30 Temmuz 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Ceyhun Gülselam 1 yıl daha Alanyaspor'da

Ceyhun Gülselam 1 yıl daha Alanyaspor'da
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Aytemiz , 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi..Aytemiz 'un başarılı orta saha oyuncusu , kulübüyle sözleşmesini 1+1 yıl uzattı. 1987 doğumlu oyuncu bu sezon 'nda final oynayan aynı zamanda ligi beşinci sırada bitiren Alanyaspor'un önemli oyuncularından biriydi

Ceyhun Gülselam bu sezon toplam 40 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhun Gülselam ise "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu."

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