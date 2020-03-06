Alanyaspor galibiyet serisi istiyor
Ligde son 4 haftadır istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Bu sezon başarılı grafik sergileyen Aytemiz Alanyaspor, son 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Süper Lig'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Alanyaspor, ligde 4 haftadır istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon başarılı bir grafik çizen turuncu yeşilli takımın yalnızca 7 mağlubiyeti bulunuyor.
KUPADA AVANTAJI KAPTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, yarı final ilk maçında dün deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son 4 maçta sadece 2 gol
ALANYASPOR YARIŞTAN KOPMAK İSTEMİYOR
Son 4 maçında Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu-yeşilli ekip, ligde 39 puanda 6 sıradaki yerini koruyor. Alanyaspor son 4 lig maçında sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında birer kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 maçta 5 gol gördü. Zirvedeki takibini sürdüren Alanyaspor ligin ilk maçında evinde 5-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor deplasmanda da yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu maçta ise sakatlığı bulanan Djalma Campos'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Wilenton forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...