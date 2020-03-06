Alanyaspor galibiyet serisi istiyor

Ligde son 4 haftadır istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu sezon başarılı grafik sergileyen Aytemiz Alanyaspor, son 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Alanyaspor, ligde 4 haftadır istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon başarılı bir grafik çizen turuncu yeşilli takımın yalnızca 7 mağlubiyeti bulunuyor.



KUPADA AVANTAJI KAPTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, yarı final ilk maçında dün deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son 4 maçta sadece 2 gol



ALANYASPOR YARIŞTAN KOPMAK İSTEMİYOR

Son 4 maçında Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu-yeşilli ekip, ligde 39 puanda 6 sıradaki yerini koruyor. Alanyaspor son 4 lig maçında sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında birer kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 maçta 5 gol gördü. Zirvedeki takibini sürdüren Alanyaspor ligin ilk maçında evinde 5-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor deplasmanda da yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu maçta ise sakatlığı bulanan Djalma Campos'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Wilenton forma giyemeyecek.

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