06 Mart 2020, Cuma

ALANYASPOR

Alanyaspor galibiyet serisi istiyor

Alanyaspor galibiyet serisi istiyor
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

Ligde son 4 haftadır istediği sonuçları alamayan , gelecek hafta deplasmanda oynayacağı maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu sezon başarılı grafik sergileyen Aytemiz , son 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. ile berabere kalan, , ve 'a mağlup olan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda oynayacağı maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.

'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Alanyaspor, ligde 4 haftadır istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon başarılı bir grafik çizen turuncu yeşilli takımın yalnızca 7 mağlubiyeti bulunuyor.

KUPADA AVANTAJI KAPTI

'nda ise 'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, yarı final ilk maçında dün deplasmanda 'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son 4 maçta sadece 2 gol

ALANYASPOR YARIŞTAN KOPMAK İSTEMİYOR

Son 4 maçında Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu-yeşilli ekip, ligde 39 puanda 6 sıradaki yerini koruyor. Alanyaspor son 4 lig maçında sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında birer kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 maçta 5 gol gördü. Zirvedeki takibini sürdüren Alanyaspor ligin ilk maçında evinde 5-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor deplasmanda da yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu maçta ise sakatlığı bulanan 'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Wilenton forma giyemeyecek.

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