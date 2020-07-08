08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Almanya 3. Ligi'nde 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu, 28 maçta 9 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. 24 yaşındaki futbolcu gelecek sezondan itibaren Alanyaspor için ter dökecek.
Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile anlaştı
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlara imza atan Aytemiz Alanyaspor gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Akdeniz ekibi 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'de pandemi sonrası maçlar kıran kırana geçerken, bir yandan da ekipler yeni sezonun planlamasını gerçekleştriyor. Bu kez transferi açıklayan takım Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattığını kamuoyuna bildirdi.
Almanya 3. Ligi'nde 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu, 28 maçta 9 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. 24 yaşındaki futbolcu gelecek sezondan itibaren Alanyaspor için ter dökecek.
🟠 Efkan Bekiroğlu 🟢— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 8, 2020
Aytemiz Alanyasporumuzda! pic.twitter.com/MilLfGFCFe
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