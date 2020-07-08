08 Temmuz 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile anlaştı

Alanyaspor ilk transferini açıkladı!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'de ve Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlara imza atan Aytemiz gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Akdeniz ekibi forması giyen 'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

'de pandemi sonrası maçlar kıran kırana geçerken, bir yandan da ekipler yeni sezonun planlamasını gerçekleştriyor. Bu kez transferi açıklayan takım oldu. Akdeniz ekibi, 'ten 'nu kadrosuna kattığını kamuoyuna bildirdi.
Almanya 3. Ligi'nde 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu, 28 maçta 9 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. 24 yaşındaki futbolcu gelecek sezondan itibaren Alanyaspor için ter dökecek.
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