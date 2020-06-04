04 Haziran 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor’a gurbetçi maestro

Alanyaspor’a gurbetçi maestro
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Alanyaspor, sürpriz bir transfere imza attı. Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz ekibi, Bundesliga 3 ekibi 'in orta sahası Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık ön protokol imzaladı.

Alanyaspor, sürpriz bir transfere imza attı. Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz ekibi, Bundesliga 3 ekibi 'in orta sahası Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 18 maçta, 5 gol, 2 asistle oynadı.
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