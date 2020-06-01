01 Haziran 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor’da Bammou ayrıldı

Alanyaspor’da Bammou ayrıldı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor'da corona virüsü sürecinde ilk ayrılık yaşandı. Akdeniz temsilcisi, kontratı sona eren Fransız golcüsü Yacine Bammou ile yeni sözleşme yapmayarak yollarını ayırdı.

Ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor'da koronavirüs sürecinde ilk ayrılık yaşandı. Akdeniz temsilcisi, kontratı sona eren Fransız golcüsü Yacine Bammou ile yeni sözleşme yapmayarak yollarını ayırdı. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, Alanya'dan ayrılarak Fransa'nın yolunu tuttu. Bammou, turuncu-yeşillilerde 18 lig ve 7 kupa maçında yer alırken, 6 kez fileleri havalandırdı.
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