04 Haziran 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı!

Münih'ten Süper Lig ekibine transfer!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

'da son dakika transfer gelişmesi... ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 3. Lig ekibi TSV 1860 Münih'ten 'nu kadrosuna kattı.

ekiplerinden Aytemiz , TSV 1860 Münih kulübünden 'nu transfer etti ve sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Alman ekibinde 20 maça çıkarken 6 gol attı ve 2 asist üretti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç futbolcuyu, Akdeniz ekibi bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Alman kulübü resmi internet sitesinden transferi resmen açıkladı.

İşte Alman kulübünün açıklaması:

EFKAN BEKİROĞLU KİMDİR?

14 Eylül 1995'te 'nın Dachau şehrinde dünyaya gelen Efkan Bekiroğlu, 1.85 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev almaktadır.

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