Alanyaspor 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı!
Alanyaspor'da son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekibi TSV 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, TSV 1860 Münih kulübünden Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti ve sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Alman ekibinde 20 maça çıkarken 6 gol attı ve 2 asist üretti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç futbolcuyu, Akdeniz ekibi bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Alman kulübü resmi internet sitesinden transferi resmen açıkladı.
İşte Alman kulübünün açıklaması:
EFKAN BEKİROĞLU KİMDİR?
14 Eylül 1995'te Almanya'nın Dachau şehrinde dünyaya gelen Efkan Bekiroğlu, 1.85 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev almaktadır.
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