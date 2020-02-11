Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor
Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, son Fenerbahçe beraberliğiyle yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Süper Lig'in ilk 21 haftasında aldığı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Aytemiz Alanyaspor, son 7 lig maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yüzü görmedi. En son ligin 14'üncü haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçını 1-0 kaybeden Alanyaspor, ardından hızlı bir yükselişe geçti. Bu sezon sadece 4 mağlubiyeti bulunan turuncu yeşilli takım, yenilmezlik serisine 15'inci haftada evinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçla başladı. Ardından Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Alanyaspor, ilk devrenin son maçında İttifak Holding Konyaspor'u evinde 2-1'lik skorla geçti.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Akdeniz temsilcisi, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 5-1'lik net skorla yendi, ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla devirdi. Sonraki hafta evinde Kemal Özdeş'i teknik direktörlüğe getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Geçen Cumartesi günü ligdeki 21'inci hafta maçında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşan Alanyaspor 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri, bu beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
KUPADA RAKİP GALATASARAY
Turuncu yeşilli takım Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında 2-0 yendiği Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor. Lig maçının ardından Alanya'ya dönmeyen Akdeniz temsilcisi, kupa maçı hazırlıklarını İstanbul'da yapıyor.
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